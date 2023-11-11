Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, tedavisi tamamlanan kuşu doğaya saldı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tedavisi tamamlanan saz delicesi kuşunu doğaya saldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, tedavisi tamamlanan saz delicesi kuşunu doğaya saldı.

Vali Balcı, beraberindeki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile YYÜ Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde jandarma ekiplerince kamyonetin kasasında bulunan 4 alageyik hakkında merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'dan bilgi alan Balcı, tedavisi tamamlanan saz delicesi kuşunu da doğaya saldı.

Balcı, yaban hayatının önemine değinerek, "Doğada kanadı, ayağı kırılan ya da bakıma muhtaç düşen tüm yaban hayvanları bu merkezde tedavi ediliyor. Tedavisi tamamlanan yaban hayvanları yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Bugün de tedavisi tamamlanan saz delicesini doğaya bıraktık." dedi.