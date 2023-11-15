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        Van'da yüksek kesimler beyaza büründü

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 12:50 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:05
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        Van'da yüksek kesimler beyaza büründü
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağmur, Bahçesaray'ın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

        Van-Bahçesaray kara yolundaki Karapet Geçidi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Bölgede etkili olan sis nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

        Cevizlibelen Mahalle Muhtarı Muhittin Cesur, AA muhabirine, dünden bu yana etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığını söyledi.

        Cesur, "Araçlarımızla karda güçlükle ilerliyor. Yolumuz belirli dönemlerde trafiğe kapatılıyor. Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Van'a ulaşım sağlanıyor. Bölgede kar tünellerinin yapılmasın istiyoruz." diye konuştu.

        Minibüs şoförü Metin Kargilli ise bölgede yağışların etkili olduğunu ifade ederek, "Van-Bahçesaray kara yolundaki zorluklarımız başladı. Her gün yolcularımızı şehir merkezine götürüp getirmeye çalışıyoruz. Araçlarımızın kışlık lastiklerini taktık. Zincirlerimizi hazırladık. Çığın düştüğü noktalara tünellerin yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

        Kamyon şoförü Halit Rozikar, "Kış sezonu başladı. Yolda dikkatli şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Kışlık lastiklerimizi taktık. Sezonu kazasız şekilde atlatmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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