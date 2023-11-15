"MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı" Van'da yapılacak
MHP'nin yerel seçim hazırlıkları kapsamında düzenlediği bölge toplantılarından biri de Van'a gerçekleştirilecek.
MHP'nin yerel seçim hazırlıkları kapsamında düzenlediği bölge toplantılarından biri de Van'a gerçekleştirilecek.
MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Merkezi'nin yerel seçimlere hazırlık çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla düzenlenen bölgesel toplantılardan biri de 19 Kasım'da MHP Van İl Başkanlığının ev sahipliğinde yapılacak.
Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, MYK üyeleri ile Van, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt ve Şırnak illerinden teşkilat mensupları katılacak.
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