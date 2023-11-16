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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:03 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:11
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 10-16 Kasım'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 20,72 gram esrar, 0,86 gram eroin, 49 gram sentetik uyuşturucu ve 17 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek", 16'sı hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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