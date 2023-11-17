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        Van Valisi Balcı'ya "Yayıncılık Özel Ödülü" verildi

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya, Türkiye Yayıncılar Birliğinin "Yayıncılık Özel Ödülü" takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 20:24 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:44
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        Van Valisi Balcı'ya "Yayıncılık Özel Ödülü" verildi
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya, Türkiye Yayıncılar Birliğinin "Yayıncılık Özel Ödülü" takdim edildi.

        Valilik sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Türkiye Yayıncılar Birliğinin çocukların kitap okumasına verilen etkin destek, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, okullara kütüphane kurulumu, yaratıcı ve yenilikçi projeleri kutlamak, yayıncılık sektörüne katkı sağlayan değerli çalışmaları ödüllendirmek amacıyla hayata geçirdiği "Yayıncılık Özel Ödülleri" sahiplerini buluyor.

        İlde Kitap Van Projesi kapsamında 3 milyon kitabın çocuklarla buluşmasını sağlayan Vali Balcı, bu projeyle Türkiye Yayıncılar Birliğinin bu yılki ödülüne layık görüldü.

        Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, makamında ziyaret ettiği Balcı'ya ödülünü teslim etti.

        Kocatürk'e teşekkür eden Vali Balcı, ödülü tüm Van halkı adına aldığını söyledi.

        Çocuklara yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Ödül her ne kadar şahsıma verilse de ben Van adına, Vanlı kitapseverler, çocuklar, gençler, eğitimciler, öğretmenler, kitaba dost olan bütün herkes adına alıyorum. Kitap adına Van'da çok güzel işler yapılıyor. Bu bir ekip çalışması. Etkin desteklerinden dolayı Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne, Türkiye Yayıncılar Birliğine ve kitap dostlarına teşekkür ederim. Kitap, alanı da vereni de utandırmayacak hediyedir. Eğitime, bilime, kültüre dost bir Vali olarak bundan sonra da çocuklarımızın okumalarına, ilimizdeki kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılmasına daha çok destek sağlayacağız. Çünkü çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Her şey çocuklarımız için."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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