Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uçaksavar, farklı çaplarda 3 bin 60 fişek, 3 kilogramlık bidonda el yapımı patlayıcı düzeneği ve cep telefonu ele geçirildi.

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