Hakkari'de "narkoalan" uygulaması yapıldı
Hakkari'de 107 personelin katılımıyla "narkoalan" uygulaması gerçekleştirildi.
Hakkari'de 107 personelin katılımıyla "narkoalan" uygulaması gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 16 Kasım'da 8 sabit nokta, 3 mobil bölge ve 2 yaya devriye ile uygulama yapıldı.
107 personelin katıldığı uygulamada, 554 kişi ile 191 aracın sorgulaması yapıldı, aranan 4 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.
Uygulamada 4 araca da cezai işlem uygulandı.
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