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        Hakkari'de "narkoalan" uygulaması yapıldı

        Hakkari'de 107 personelin katılımıyla "narkoalan" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 23:01 Güncelleme: 17.11.2023 - 23:01
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        Hakkari'de "narkoalan" uygulaması yapıldı
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        Hakkari'de 107 personelin katılımıyla "narkoalan" uygulaması gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 16 Kasım'da 8 sabit nokta, 3 mobil bölge ve 2 yaya devriye ile uygulama yapıldı.

        107 personelin katıldığı uygulamada, 554 kişi ile 191 aracın sorgulaması yapıldı, aranan 4 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

        Uygulamada 4 araca da cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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