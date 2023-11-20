Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K'ye 21 yıl, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan diğer 4 sanığa da 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:22 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K'ye 21 yıl, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan diğer 4 sanığa da 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

        Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne silah sağlama" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı, bazı avukatlar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

        Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında atılı suçu işledikleri sabit olan sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

        Duruşmada savunma yapan sanık polis memuru A.K, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Uzun süre polislik mesleğini yerine getirdim. Bu sürede bir suça karışmadım. Terörle mücadele operasyonlarına katıldım. Benim terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. İlk yakalandığım anda bildiklerimi anlattım. Benim suç işleme kastım bulunmamaktadır. Tek bir hata yaptım, kaçakçılık işine bulaştım ancak bu suçu bilerek ve isteyerek yapmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

        Diğer sanıklar da atılı suçları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

        Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan polis memuru A.K'ye 21 yıl, diğer 4 sanığa 17 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K, 22 Mart'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        Arnavutluk Meclisinde gergin anlar: Sis bombası atıldı!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        4 ay önce boşanmıştı! Eski eşin evinde vahşet!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde

        Benzer Haberler

        AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı, Bostaniçi Mahallesi'nde temsilcilik ofis...
        AK Parti İpekyolu İlçe Başkanlığı, Bostaniçi Mahallesi'nde temsilcilik ofis...
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 15 kişi tutuklandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
        Van'da firari hükümlü yakalandı
        Van'da firari hükümlü yakalandı
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini...
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesini...
        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı
        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı