Hakkari'de aracında patlayıcı bulunan polis ile 4 sanığa hapis cezası verildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K'ye 21 yıl, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan diğer 4 sanığa da 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulunan polis memuru A.K'ye 21 yıl, olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan diğer 4 sanığa da 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne silah sağlama" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar ile avukatları katıldı, bazı avukatlar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında atılı suçu işledikleri sabit olan sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık polis memuru A.K, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Uzun süre polislik mesleğini yerine getirdim. Bu sürede bir suça karışmadım. Terörle mücadele operasyonlarına katıldım. Benim terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. İlk yakalandığım anda bildiklerimi anlattım. Benim suç işleme kastım bulunmamaktadır. Tek bir hata yaptım, kaçakçılık işine bulaştım ancak bu suçu bilerek ve isteyerek yapmadım. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da atılı suçları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan polis memuru A.K'ye 21 yıl, diğer 4 sanığa 17 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 20 Mart 2022'de kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı ele geçirilen İstanbul'da görevli polis memuru A.K, 22 Mart'ta tutuklanmıştı.