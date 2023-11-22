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        Van'da 92 yerleşim biriminin yolu açıldı

        Van'da kar nedeniyle kapanan 142 yerleşim biriminden 92'sinin yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 11:49 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:49
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        Van'da 92 yerleşim biriminin yolu açıldı
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        Van'da kar nedeniyle kapanan 142 yerleşim biriminden 92'sinin yolu açıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları sonucu kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

        Kent genelinde 600 personel ve 370 iş makinesi ile karla mücadele eden ekipler, dünden bu yana kapanan 142 yerleşim biriminden 92'sine ulaşımı sağladı.

        Ekipler, kalan 50 mahalle ve mezra yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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