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        Vanlı çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı

        Van'ın Edremit ilçesinde çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtları için gökyüzüne balon bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 15:11 Güncelleme: 22.11.2023 - 15:22
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        Vanlı çocuklar, hayatını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı
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        Van'ın Edremit ilçesinde çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yaşıtları için gökyüzüne balon bıraktı.

        Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

        Seyir Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte kentteki anaokullarından getirilen 100 öğrenci, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren akranları için rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

        Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, gazetecilere, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları anmak istediklerini söyledi.

        Gazze'de şiddetli saldırılar sonucu her gün çocukların hayatını kaybettiğini hatırlatan Say, şöyle konuştu:

        "Bugün çocuklarımız, kardeşlerini birer balon uçurarak hatırlamak, anılarını yaşatmak istedi. Yaklaşık 50 gündür İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze'den bahsediyoruz. Hemen her gün, her an tüm dünyanın bugüne kadar şahit olduğu en ağır tabloyu, en ağır fotoğrafları görüyoruz. Biz de buna çocuklarla birlikte duyarsız kalmak istemedik. Yüz çocuk, Gazze'deki kardeşlerini andı."

        Daha önce İsrail menşeli ürünlerin boykotu için çağrıda bulunduklarını belirten Say, şöyle devam etti:

        "Kurumlar, bu çağrımıza uymuştu. Gönül isterdi ki bugün çok daha güzel şeyler konuşalım ama maalesef bugün tüm dünyanın, batının gözü önünde anneler, babalar, çocuklarının cenazelerini ellerinde taşıyorlar. Su yok, elektrik yok, hastaneler birer morga dönmüş durumda. İnşallah bu acı, bu sıkıntılı durum bir an önce sona erer. Bu vesileyle de gece gündüz girişimlerini devam ettiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bir an önce Gazzeli kardeşlerimiz özgürlüklerine, hak ettikleri insani yaşama ulaşırlar."

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