Van'da "Dijital Anadolu Projesi" toplantısı yapıldı Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Akbank ve Siemens iş birliği, Lenovo'nun çözüm ortaklığı ile yürütülen "Dijital Anadolu Projesi"nin altıncı dönemindeki ikinci toplantısı Van'da gerçekleştirildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Akbank ve Siemens iş birliği, Lenovo'nun çözüm ortaklığı ile yürütülen "Dijital Anadolu Projesi"nin altıncı dönemindeki ikinci toplantısı Van'da gerçekleştirildi.

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, iş insanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya geldi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgeyi barış ve istikrar adası haline getiren "yurtta sulh cihanda sulh" ilkesinin dört elle sahiplenilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin çevresini ateş çemberi gibi saran savaş rüzgarlarının dinmesi için atılan adımlara destek olmaya çalıştıklarını belirten Sönmez, "Her sabah ne yazık ki Gazze'den gelen korkunç görüntülerle uyanıyoruz. Mevcut durum gösteriyor ki Türkiye'nin ortak bir hayalde birleşerek dönüşümleri aklın ve bilimin ışığında yakalaması sadece ülkemiz için değil dünya için de kritik bir öneme sahip. Biz de dünyamızın ve ülkemizin içinden geçtiği çoklu kriz ortamında Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmek için Anadolu'nun her yerini adım adım dolaşarak iş dünyasına destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Dijital dünyanın insan kaynağı yetkinliği, üretim ve yönetim modelinin 3. sanayi devriminden daha farklı olduğunun altını çizen Sönmez bu farkı, dijital atılımda eğitim ve sanayinin teknolojik dönüşümünün belirlediğini aktardı.

Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü Cemre Bozer ise KOBİ'lerin tüm finansal süreçlerini dijitalleştirdiklerini ve işlerini kesintisiz yürütmelerini sağladıklarını anlattı.

Mobil uygulama üzerinden yeni geliştirmeler sunduklarını ifade eden Bozer şöyle konuştu:

"KOBİ'lerimizin finansal farkındalıklarının artırılabilmesi ve işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetebilmeleri için Akıllı Finans Teknolojisi ürününün entegrasyonunu gerçekleştirdik. Bu teknoloji sayesinde de KOBİ'ler günlük finansal işlemlerini, geçmiş ve gelecek nakit akışlarını grafikler üzerinden izleyerek finansal takvimlerini çok daha kolay yönetebiliyor. Sağladığımız teknolojik kolaylıkların yanı sıra Akbank Dönüşüm Akademisi ile KOBİ'leri finansal, dijital ve yeşil dönüşüm konusunda harekete geçirecek eğitimlerle buluşturarak onlara bu dönüşüm yolculuklarında eşlik ediyoruz."

Siemens Bina Ürünleri Bölümü Ülke Yöneticisi Mert Ulaş da tüm birikimlerini KOBİ'lerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve desteklemek için sunmaya hazır olduklarını dile getirerek "Dijital Anadolu Projesi"nin paydaşı olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

DOGUSİFED Başkanı Müslüm Erbay küresel rekabette teknolojiyle birlikte yaşanan değişimin bölge için hem risk hem de fırsat olduğunu söyledi.

Çağa ayak uyduramayan şirketlerin sürdürülebilirliğinin güç olduğunu işaret eden Erbay, KOBİ'leri geleceğe taşımak için dijital dönüşümün artık bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Sunumlarla devam eden programa Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenay Baydaş ve davetliler katıldı.