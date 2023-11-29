Van'da emniyet personelinin eğittiği boksörlerin hedefi milli takım

YILMAZ KAZANDIOĞLU/NAZLI TİMUR - Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübünün boks takımı sporcuları, milli takım hedefiyle antrenmanlara çıkıyor.

Van'da yetenekli çocuk ve gençlerin spora kazandırılması, başarılı sporcuların yetiştirilmesi amacıyla geçen yıl kurulan Yeni Polis Gücü Spor Kulübü faaliyetlerini sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde görev yapan ve antrenörlük belgeleri olan emniyet personeli, güreş, muaythai, boks ve hentbol gibi birçok branşta 210 sporcuya eğitim veriyor.

Tüm ihtiyaçları karşılanan, antrenörler gözetiminde antrenman yapan sporcular da katıldıkları şampiyonalarda kazandıkları madalyalarla göz dolduruyor.

Kulüp bünyesindeki boks takımında yer alan 8 sporcu, 17-19 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Batman'da düzenlenen iller arası turnuvada kendi kategorilerinde 5 altın ve 3 bronz madalya aldı.

Tuşba ilçesindeki spor salonunda 2024'ün ocak ya da şubat ayında yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan boksörler, milli takıma yükselmeyi hedefliyor.

- "Sporcu potansiyelini daha iyi gördük"

Kulüp başkanı Taner Coşkun, AA muhabirine, geçen yıl farklı branşlarda başladıkları sportif faaliyetlerde önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Boks takımında şu anda 60 lisanslı sporcunun bulunduğunu dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Batman'daki turnuvaya katılan sporcularımızın tamamı madalyayla döndü. Emniyet Müdürümüz Atanur Aydın'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Çocuklarımıza elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Hem eğitim alanında hem topluma iyi bir birey olmaları anlamında bir başarı ölçüsü yaratmaya çalışıyoruz. Van'da kulübü açtıktan sonra sporcu potansiyelini daha rahat görmüş olduk. Başladığımız zaman tüm branşlarımızda 100 sporcumuz mevcuttu, şu anda 210 sporcumuz var. Bu daha da artacak, buna inanıyoruz. Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bize destekler veriyor."

Boks antrenörü Furkan Tekin ise 20 yıldan bu yana boksun içinde olduğunu ve sporculara eğitim verdiğini belirtti.

Batman'da önemli bir başarı elde ettiklerini aktaran Tekin, "Geleceğe dair çok güzel hedeflerimiz var. Sporcularımız aktif şekilde antrenmanlara dahil oluyor. Gelecek yıl ocak ya da şubat ayında yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'na katılım sağlayacağız. Haftanın 6 günü antrenmanlarımız var. Farklı yaş grubunda sporcularımıza eğitim veriyorum. Aileler de bu etkinlikten çok memnun. Aileler ve velilerle sürekli irtibat halindeyiz." diye konuştu.

Sporculardan 17 yaşındaki Hüseyin Oğur, hedeflerinin milli takım forması giyerek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.

Batman'dan altın madalyayla dönmenin sevincini yaşadığını aktaran Hüseyin Oğur "Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübünde bir yıldır boks eğitimi alıyorum. Hocalarımız eşliğinde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. İlde derecelerim var. En son Batman'da katıldığımız turnuvada da birinci oldum. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. İnşallah orada da önemli dereceler alacağız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

15 yaşındaki Havva Nur Örkmez de Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeyi hedeflediğini kaydederek, "Bir yıldır bu kulüpte eğitim alıyorum. Çok mutluyum. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda başarılar elde etmek. Emniyet Müdürlüğümüze bize verdikleri destekler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.