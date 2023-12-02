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        "Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van" belgeselinin tanıtımı yapıldı

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin kadim kentlerinden Van'ın tarihinin kapsamlı olarak ele alındığı "Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van" belgeselinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 02.12.2023 - 17:09
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        "Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van" belgeselinin tanıtımı yapıldı
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nin kadim kentlerinden Van'ın tarihinin kapsamlı olarak ele alındığı "Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van" belgeselinin tanıtımı yapıldı.

        Bugün TRT Belgesel ekranlarında seyirci ile buluşacak belgeselin tanıtım programı, Van'ın Edremit ilçesindeki uygulama otelinde yapıldı.

        Van Oturma Geceleri Ekibi'nin seslendirdiği türkülerin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Eski Van Şehri'nin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Van'ın, doğanın, tarihin, kültürün harmanlandığı kadim bir şehir olduğunu belirten Balcı, "Van inşallah Türkiye Yüzyılı'nda güneş gibi parlayacak. Ülkemiz her alanda ilerleyip, gelişirken Van'da da eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, kültür turizmden ulaşıma her alanda güzel şeyler oluyor. Yorulmadan bu şehri gelecek kuşaklara hazırlıyoruz." dedi.

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise 1915-1918 yılları arasında Van'da yaşanan trajik hadiseleri tarihçilerin anlattığını ifade ederek, "Bir gerçek var ki yakılmış, yıkılmış ve yerine inşa edilmemiş tek şehir Van'dır. Bu şehir kadim bir şehir. Kalenin güneyinde Selçuklu ve Osmanlı'nın mirası yer alıyor. Kalenin üzerinde Urartuların, Medlerin, Sasanilerin izlerini görmek mümkün." diye konuştu.

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de Van'ın sıradan bir kent olmadığını, yıllarca Urartu Devleti'ne başkentlik yaptığını anımsattı.

        Van'ın Türkiye'de medeniyetlere başkentlik yapmış kentler arasında yer aldığını anlatan Kayatürk, "Van bir Selçuklu, Osmanlı şehridir. Birçok medeniyet burada yaşamış. Bugün de Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Bu tarihi kenti bir bütün olarak bu belgeselde izlemek sevindirici. TRT ailesine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

        TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan, "Bu belgesel için güçlü bir ekip kurduk. Aylar süren bir emeğin sonucu. Çok iyi bir iş çıktı. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

        Programın sonunda "Şanlı Geçmişten Geleceğe Eski Van" belgeseli izlendi.

        TRT İç Yapımlar tarafından hazırlanan ve beş bin yıllık tarihin izini süren belgesel, Van Kalesi'nin güneyinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Eski Van Şehri'nin tarihini konu alıyor.

        Eski Van Şehri'nden göç ediş süreci ve dönüşte karşılaşılan şehir, dönemin tanıklarının birinci dereceden yakınlarının ifadeleriyle belgeselde ele alınıyor. Tarihin en önemli tanıklarından biri olan şehrin tarihsel süreci, akademisyenlerin anlatımıyla ekrana taşınıyor.

        Şehrin yeniden ayağa kaldırılmasının önemine işaret edilen belgeselde, Eski Van Şehri'nin Canlandırılması Projesi'nin hayata geçirilmesiyle eski Van'ın, 100 yıl sonra canlandırılmasına da değiniliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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