Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı gençlere kariyer planlarında yeni ufuklar açacak

        EMRE ILIKAN - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 3-4 Ocak 2024'te düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) ile üniversite öğrencileri ve mezunların iş imkanlarıyla ilgili yeni fikirler ve bilgiler edinmesi sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:05 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu Kariyer Fuarı gençlere kariyer planlarında yeni ufuklar açacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMRE ILIKAN - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 3-4 Ocak 2024'te düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) ile üniversite öğrencileri ve mezunların iş imkanlarıyla ilgili yeni fikirler ve bilgiler edinmesi sağlanacak.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, üniversitelerinin ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında DAKAF'24'ü düzenleyeceklerini söyledi.

        Fuarın Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacağını belirten Şevli, Van'da bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı ve en geniş katılımlı fuarlardan birine ev sahipliği yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Şevli, kamu ve özel sektörden kurumların katılacağı kariyer fuarına hem üniversitede eğitim gören lisans, yüksek lisans ve ön lisans öğrencileri, paydaş üniversitelerin öğrencileri hem de tüm mezun üniversite öğrencilerinin davetli olduğunu kaydederek, fuara katılmak isteyenlerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin "Yetenek her yerde kapısı" adı altında oluşturulan "e-insan" platformundan çevrimiçi başvurabileceğini, alacakları "QR kod" ile etkinlik alanına giriş yapabileceğini aktardı.

        - "50 bin kişinin katılımını bekliyoruz"

        Tüm yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ederek fuarın amacını anlattıklarını ve destek istediklerini bildiren Şevli, şöyle devam etti:

        "Fuara tüm bakanlıklarımız, göz bebeği kurumlarımızdan Türk Hava Yolları, ASELSAN, Roketsan, TAİ, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Uzay Ajansı da katılım sağlayacak. Van, Siirt, Iğdır, Bitlis, Muş ve Hakkari'den kurumlar, STK'ler, ulusal ve yerel büyük firmalar, sektör temsilcilerimiz stant açacak, destek verecekler. İlimizde Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Van Ticaret Odamız, KOSGEB, Van Ticaret Borsamız, Organize Sanayi Bölgemiz ve STK'ler bize destek oluyor."

        Şevli, fuarda sosyal ve kültürel etkinliklerin de organize edileceğini belirterek, "Lise öğrencilerini de misafir edeceğimiz fuara yaklaşık 50 bin kişinin katılımını bekliyoruz. Fuar alanında 200 stant açacağız. Yarışmalar, çekilişler yapılacak. Öğrencilere staj ve iş imkanları anlatılacak. Ziyaretçilere hediyeler verilecek. Fuar devam ederken aynı zamanda kongre merkezinin 4 salonunda programlar düzenlenecek. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen, alanında uzman isimler konuşmalar yapacak, panellere katılacak. Fuara en üst seviyede hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Fuarın iş arayan gençlere iyi bir fırsat sunacağını düşünüyorum"

        Fuara kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin ve mezunların, staj ve iş imkanı arayanların, kalifiye elemana ihtiyacı olan kamu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımının hedeflendiğini ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

        "Fuarın iş arayan gençlere iyi bir fırsat sunacağını düşünüyorum. Öğrenciler ve iş arayan gençlerimiz tüm devlet kurumlarımızın ve özel sektörümüzün iş imkanlarının neler olduğunu öğrenebilecek, meslekleri tanıyabilecek. Okudukları bölümlerle ilgili alanında uzman sektör temsilcileri, mesleği yapan kişilerle görüşme imkanı bulacak, staj imkanlarını öğrenecekler. Katılımcılar gözbebeğimiz kurumlarımızın neler yaptığını, buradaki iş ve staj imkanlarını yakından öğrenme fırsatı bulacak. 3-4 Ocak 2024'te gerçekleştireceğimiz fuara tüm üniversite öğrencilerini, mezunları ve gençleri davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        MSB duyurdu: 6 askerimiz şehit oldu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Netanyahu'dan Biden'a "baskı yap" talebi
        Netanyahu'dan Biden'a "baskı yap" talebi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        İstanbulspor'un 3 puanı silindi!
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Emir Can İğrek, tekne kazasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'...
        Şarkıcı Emir Can İğrek, tekne kazasında kaybettiği arkadaşının anısını Van'...
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 472 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da 272 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van'da 272 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Van Emniyet Müdürlüğünden, polislerin, Bursaspor bayrağı ve atkısıyla çekti...
        Van Emniyet Müdürlüğünden, polislerin, Bursaspor bayrağı ve atkısıyla çekti...
        Van'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
        Van'da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu
        Van'da kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi; Vanspor FK'nın maçı ertelendi
        Van'da kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi; Vanspor FK'nın maçı ertelendi