Doğu Anadolu Kariyer Fuarı gençlere kariyer planlarında yeni ufuklar açacak EMRE ILIKAN - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 3-4 Ocak 2024'te düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) ile üniversite öğrencileri ve mezunların iş imkanlarıyla ilgili yeni fikirler ve bilgiler edinmesi sağlanacak.

EMRE ILIKAN - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde 3-4 Ocak 2024'te düzenlenecek Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) ile üniversite öğrencileri ve mezunların iş imkanlarıyla ilgili yeni fikirler ve bilgiler edinmesi sağlanacak.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, üniversitelerinin ev sahipliğinde Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında DAKAF'24'ü düzenleyeceklerini söyledi.

Fuarın Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacağını belirten Şevli, Van'da bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı ve en geniş katılımlı fuarlardan birine ev sahipliği yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

Şevli, kamu ve özel sektörden kurumların katılacağı kariyer fuarına hem üniversitede eğitim gören lisans, yüksek lisans ve ön lisans öğrencileri, paydaş üniversitelerin öğrencileri hem de tüm mezun üniversite öğrencilerinin davetli olduğunu kaydederek, fuara katılmak isteyenlerin Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin "Yetenek her yerde kapısı" adı altında oluşturulan "e-insan" platformundan çevrimiçi başvurabileceğini, alacakları "QR kod" ile etkinlik alanına giriş yapabileceğini aktardı.

- "50 bin kişinin katılımını bekliyoruz"

Tüm yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ederek fuarın amacını anlattıklarını ve destek istediklerini bildiren Şevli, şöyle devam etti:

"Fuara tüm bakanlıklarımız, göz bebeği kurumlarımızdan Türk Hava Yolları, ASELSAN, Roketsan, TAİ, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Uzay Ajansı da katılım sağlayacak. Van, Siirt, Iğdır, Bitlis, Muş ve Hakkari'den kurumlar, STK'ler, ulusal ve yerel büyük firmalar, sektör temsilcilerimiz stant açacak, destek verecekler. İlimizde Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Van Ticaret Odamız, KOSGEB, Van Ticaret Borsamız, Organize Sanayi Bölgemiz ve STK'ler bize destek oluyor."

Şevli, fuarda sosyal ve kültürel etkinliklerin de organize edileceğini belirterek, "Lise öğrencilerini de misafir edeceğimiz fuara yaklaşık 50 bin kişinin katılımını bekliyoruz. Fuar alanında 200 stant açacağız. Yarışmalar, çekilişler yapılacak. Öğrencilere staj ve iş imkanları anlatılacak. Ziyaretçilere hediyeler verilecek. Fuar devam ederken aynı zamanda kongre merkezinin 4 salonunda programlar düzenlenecek. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen, alanında uzman isimler konuşmalar yapacak, panellere katılacak. Fuara en üst seviyede hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

- "Fuarın iş arayan gençlere iyi bir fırsat sunacağını düşünüyorum"

Fuara kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin ve mezunların, staj ve iş imkanı arayanların, kalifiye elemana ihtiyacı olan kamu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımının hedeflendiğini ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Fuarın iş arayan gençlere iyi bir fırsat sunacağını düşünüyorum. Öğrenciler ve iş arayan gençlerimiz tüm devlet kurumlarımızın ve özel sektörümüzün iş imkanlarının neler olduğunu öğrenebilecek, meslekleri tanıyabilecek. Okudukları bölümlerle ilgili alanında uzman sektör temsilcileri, mesleği yapan kişilerle görüşme imkanı bulacak, staj imkanlarını öğrenecekler. Katılımcılar gözbebeğimiz kurumlarımızın neler yaptığını, buradaki iş ve staj imkanlarını yakından öğrenme fırsatı bulacak. 3-4 Ocak 2024'te gerçekleştireceğimiz fuara tüm üniversite öğrencilerini, mezunları ve gençleri davet ediyorum."