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        Van'da "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesiyle 359 bin 697 vatandaş bilgilendirildi

        Van'da Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince geçen yıl "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 359 bin 697 vatandaş çeşitli konularda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:57
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        Van'da "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesiyle 359 bin 697 vatandaş bilgilendirildi
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        Van'da Toplum Destekli Polislik Şubesi ekiplerince geçen yıl "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 359 bin 697 vatandaş çeşitli konularda bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 1 Ocak-31 Aralık tarihlerinde "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesi yürütüldü.

        Bu kapsamda, 184 bin 571 kişi genel güvenlik ve trafik kuralları, bilinçli internet kullanımı, arkadaş seçiminde dikkat edilmesi gerekenler, KADES, UYUMA aplikasyonu ile acil yardım konularında bilgilendirildi.

        Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında 80 bin 91 kadına, "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla 35 bin 129 erkeğe bilgilendirme yapıldı.

        Ayrıca 59 bin 906 vatandaşa da uyuşturucu ticaretini doğrudan ve en hızlı şekilde bildirmek için hazırlanan UYUMA projesi tanıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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