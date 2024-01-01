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        Van'da geçen yıl 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:52
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        Van'da geçen yıl 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda 9 ton 981 kilo 928 gram uyuşturucu ele geçirildi

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasına ilişkin şüpheliler ile sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık 2023'te gerçekleştirilen 995 operasyonda, 8 ton 488 kilo 834 gram esrar, 816 kilo 249 gram eroin, 580 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu, 68 kilo 578 gram sentetik uyuşturucu, 43 bin 864 sentetik ecza, 20 bin 725 uyuşturucu hap, 21 kilo 454 gram afyon sakızı, 6 kilo 188 gram sentetik kannabinoid ve 118 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 1247 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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