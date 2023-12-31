Van'da polis yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı Van'da yılbaşı gecesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Van'da yılbaşı gecesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Kentte yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, asayiş ve trafik uygulamasına devam etti.

Asayiş Şube ile Trafik Denetleme Şube ekipleri, yoğun olan cadde, kavşak ve sokaklarda uygulama yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve kask takmama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere de cezai işlem uygulandı.