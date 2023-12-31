Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da polis yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı

        Van'da yılbaşı gecesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:30 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da polis yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da yılbaşı gecesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

        Kentte yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, asayiş ve trafik uygulamasına devam etti.

        Asayiş Şube ile Trafik Denetleme Şube ekipleri, yoğun olan cadde, kavşak ve sokaklarda uygulama yaptı.

        Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

        Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve kask takmama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere de cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Van Valisi Ozan Balcı, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
        Van Valisi Ozan Balcı, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
        Van'da 12 kilometrelik sahil yolu trafiğe açıldı
        Van'da 12 kilometrelik sahil yolu trafiğe açıldı
        Van'da Vefa ekipleri kışın zor şartlarında da ihtiyaç sahiplerinin yanında
        Van'da Vefa ekipleri kışın zor şartlarında da ihtiyaç sahiplerinin yanında
        Van- Bahçesaray kara yoluna düşen çığlar temizlendi; yol 2 Ocak'ta ulaşıma...
        Van- Bahçesaray kara yoluna düşen çığlar temizlendi; yol 2 Ocak'ta ulaşıma...
        Yolu kapalı ilçede rahatsızlanan 2 hasta, emniyet helikopteri ile Van'a get...
        Yolu kapalı ilçede rahatsızlanan 2 hasta, emniyet helikopteri ile Van'a get...
        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Van'daki incele...
        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Van'daki incele...