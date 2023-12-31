Van Valisi Ozan Balcı, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, görev başındaki güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, görev başındaki güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Balcı, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ile Edremit ve Gevaş ilçelerindeki polis ve jandarmanın uygulama noktalarını ziyaret etti.

Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Balcı, uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücüleriyle de görüştü.

Daha sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen Balcı, hastane çalışanları ve hastaların yeni yılını kutladı, çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun'dan bilgi aldı.

Görev başındaki ekiplere başarı dileyen Balcı, "Hepiniz devlet millet adına zor şartlarda çok fedakarca görev yapıyorsunuz. Size müteşekkiriz. Yeni yılın size ve ailelerinize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.