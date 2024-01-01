Van'da geçen yıl göçmen kaçakçılığı yapan 263 şüpheli tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 450 şüpheliden 263'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 196 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 450 şüpheliden 263'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 30 araca el konuldu.

Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 17 metruk bina yıktırıldı.