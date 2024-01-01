Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da geçen yıl göçmen kaçakçılığı yapan 263 şüpheli tutuklandı

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 450 şüpheliden 263'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 01.01.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da geçen yıl göçmen kaçakçılığı yapan 263 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik geçen yıl gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 450 şüpheliden 263'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 196 operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 450 şüpheliden 263'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 30 araca el konuldu.

        Düzensiz göçmenlerin saklanmasında kullanılan 17 metruk bina yıktırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde 4 bölgede sağanak!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Yeni yılın ilk bebeği
        Yeni yılın ilk bebeği
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı

        Benzer Haberler

        Van'da geçen yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 920 hükümlü cezaevine t...
        Van'da geçen yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 920 hükümlü cezaevine t...
        Van'da sabah namazında "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" etkinliği...
        Van'da sabah namazında "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" etkinliği...
        Van'da İranlı turistler yeni yıla eğlenerek girdi
        Van'da İranlı turistler yeni yıla eğlenerek girdi
        Van'da polis yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı
        Van'da polis yılbaşı gecesi yoğun denetim yaptı
        Van Valisi Ozan Balcı, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
        Van Valisi Ozan Balcı, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti
        Van'da 12 kilometrelik sahil yolu trafiğe açıldı
        Van'da 12 kilometrelik sahil yolu trafiğe açıldı