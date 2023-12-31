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        Van'da 12 kilometrelik sahil yolu trafiğe açıldı

        Van Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 12 kilometrelik Van Gölü sahil yolu trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:13
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        Van'da 12 kilometrelik sahil yolu trafiğe açıldı
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        Van Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan 12 kilometrelik Van Gölü sahil yolu trafiğe açıldı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vanlıları Van Gölü ile buluşturacak 12 kilometrelik sahil yolu tamamlandı.

        Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, sahil yolunun tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Yolun hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulunan Balcı, şunları kaydetti:

        "Van Gölü Sahil Yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanları için yaklaşık 750 milyon lira harcandı. Vanlılara yeni sahil yolunda kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Yolumuz çok güzel oldu. Yol boyunca 1100 dönümlük rekreasyon alanımız da tamamlanınca burası daha da güzel olacak. Van'a büyük bir hizmet oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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