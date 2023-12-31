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        Van'da Vefa ekipleri kışın zor şartlarında da ihtiyaç sahiplerinin yanında

        HAKAN SARI - Van'ın Özalp ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyetini sürdüren Vefa ekipleri, en ücra mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:29
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        Van'da Vefa ekipleri kışın zor şartlarında da ihtiyaç sahiplerinin yanında
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        HAKAN SARI - Van'ın Özalp ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyetini sürdüren Vefa ekipleri, en ücra mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyor.

        İlçede engelli, hasta ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen devletin yardımlarını vatandaşlara ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Karla kaplı yolları aşan, zaman zaman kilometrelerce yürüyen görevliler, sisteme kayıtlı 242 evi düzenli olarak ziyaret edip, hasta, yaşlı ve engellilerin evlerini temizliyor, çamaşırlarını yıkayıp diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Hane ziyaretleri de yaparak ihtiyaç sahibi aileleri belirlemeye çalışan Vefa ekibi görevlileri, çalışmalarıyla vatandaşlara devletin sıcak yüzünü hissettiriyor.

        İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sağmalı Mahallesi'nde tandıra düşerek iki elini kaybeden Muhterem Özoğul, AA muhabirine, Vefa ekiplerinin kar kış demeden yılın her döneminde kendisine yardım ettiğini söyledi.

        Ekiplerin 15 günde bir evine geldiğini anlatan Özoğul, "Allah onlardan razı olsun. Kar kış demeden yardımımıza koşuyorlar. 5 çocuğum var. Bakımlarını ve ev işlerini yapamıyorum. Sağ olsun arkadaşlar gelip evimi temizliyor, sobamı yakıyor, çocuklarımın bakımını yapıyor. Bütün ihtiyaçlarımızı giderip dönüyorlar. Tek isteğim protez ele kavuşmak. Az da olsa kendime ve aileme bakmak istiyorum." diye konuştu.

        Özoğul'un eşi Ergül Özoğul ise "Arkadaşlar kışın bu karda bile bizi yalnız bırakmıyor. Gelip evdeki bütün ihtiyaçlarımızı gideriyorlar." dedi.

        - "Olumsuz hava koşulları bizi engelleyemiyor"

        Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personel şefi Yaver Akgül, kışın olumsuz hava koşullarında zorlanmalarına rağmen ziyaretleri sürdürmeye önem verdiklerini dile getirdi.

        Ekiptekilerin haneleri 15 günde bir ziyaret ettiğini belirten Akgül, şunları kaydetti:

        "Ziyaretlerde ev ve baca temizliği, sobanın yakılması, çamaşırların yıkanması, sağlık bakımı, çocuk bakımları ve yemek gibi birçok çalışma yapıyorlar. Kaymakamımız, devletimizin bütün imkanlarını bize sunuyor. Sosyal devlet anlayışı gereği kırsal alanda da elimizden geldiği, doğa şartlarının izin verdiği kadar vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları bizi engelleyemiyor. Araçların gidemediği yerlerde arkadaşlarımız yürüyerek vatandaşlarımıza ulaşıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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