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        Van'daki terör operasyonlarında 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen yıl terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 11:27 Güncelleme: 01.01.2024 - 11:27
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        Van'daki terör operasyonlarında 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da geçen yıl terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 508 PKK/KCK, 65 FETÖ ve 29 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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