Van'daki terör operasyonlarında 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen yıl terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da geçen yıl terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 602 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 1 Ocak-31 Aralık 2023'te terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 508 PKK/KCK, 65 FETÖ ve 29 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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