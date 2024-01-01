Van'da trafik denetimlerinde 10 bin 270 sürücü hakkında işlem yapıldı Van'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, 10 bin 270 sürücü hakkında işlem yapıldı, 901 araç trafikten men edildi.

Van'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, 10 bin 270 sürücü hakkında işlem yapıldı, 901 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde abartı egzoz, yüksek sesli müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda 486 bin 864 araç denetlendi.

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 10 bin 270 sürücü hakkında işlem yapıldı, 901 araç trafikten men edildi.