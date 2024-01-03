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        Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:28
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        Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) başladı.

        Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarın açılış programında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisiyle devam eden programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, üniversite, lise ve ortaöğretim mezunlarının işe ve iş fırsatlarına daha rahat ulaşabilmelerini sağlamak için kariyer fuarlarını düzenlediklerini söyledi.

        Bunun için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının fuarlara katıldığını belirten Atay, "Biz 'yetenek her yerde' diyoruz. Bu altyapıyı burada kurduk. Kurumları da buraya getirdik. Üniversitelerde okuyan öğrencilerden binlercesi 2023'te başta kamu kurumları olmak üzere staj imkanına kavuştu. Hatta bazıları Cumhurbaşkanlığında stajlarını yaptı. Üniversitelerimize adım atar atmaz kariyer merkezleri sizleri karşılıyor. Birinci sınıfta kariyer planlama dersini alıyor, bölgesel kariyer fuarına katılabiliyorsunuz. Öğrencilerimiz ikinci sınıfın sonunda da Ulusal Staj Programına başvurarak stajlarını yapabiliyor. Daha sonra ulusal ve uluslararası ölçekte iş yapan şirketlerde güzel iş imkanlarına sahip olabiliyor." diye konuştu.

        Öğrencilere tüm imkanları fırsat eşitliği çerçevesinde sunduklarını ifade eden Atay, şunları kaydetti:

        "İş başvurusu yapmanız için Ankara'dan birilerini tanımanıza gerek yok. E-insan programını telefonlara indireceksiniz. Buradan Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının iş ilanlarını, kariyer kapısı üzerinden takip edeceksiniz. Ve hatta sizin takip etmenize gerek yok. Mobil aplikasyon 'şu kurum şu ilanı açtı', 'bu kurum şu alanda eleman alacak' diye mesaj gönderiyor. Her şeyden haberiniz oluyor. Yani erişilebilir. Yurdun dört bir köşesindeki gençlerimize objektif, şeffaf, fırsat eşitliği sunan ve liyakati önceleyen bir sistem çerçevesinde hizmet veriyoruz. Web sitemizdeki e-insan programını indirdiğinizde bunların tamamını görebilirsiniz."

        Kariyer fuarlarını 5 yıldır düzenlediklerini anlatan Atay, "Bu organizasyonlarımızı sadece bir il, bir bölgede yapmıyoruz. Tam tersi, dezavantajlı gördüğümüz, merkeze daha uzak olduğunu düşündüğümüz bölgelerde yapıyoruz. Sonuç olarak 20-24 yaş grubundaki işsizlik oranının yüzde 6,1 oranına düşmesine vesile olduk. Binlerce üniversiteli gencin iş bulmasını sağladık." dedi.

        - "Gençlerimizin çok çalışması gerekiyor

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise kentte büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Türkiye'nin, başta savunma sanayisi olmak üzere pek çok alanda atılım yaptığını vurgulayan Balcı, "Türkiye fırsatlar ülkesi. Doğusu, batısı güneyi ve kuzeyiyle güzel bir ülke. Güzel fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlardan faydalanmak için geçlerimizin çok çalışması gerekiyor. Nobel ödüllü Aziz Sancar hocamızın dediği gibi 'İnsanları birbirinden farklı kılan çalışmaktır, emektir.' Canla, başla, şevkle çalışmak, tembellikten kaçmak lazım. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de fuarı çok anlamlı bulduğunu bildirerek "Çok doğru bir yerdeyiz. Doğru adımlar atılıyor. Burada çok güzel bir iş yapılıyor. Gençlerimize, kariyerine yön verecek fuardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise bugüne kadar kentte düzenlenen en kapsamlı ve geniş katılımlı fuarlardan birine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

        Fuara kariyer hedeflerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin ve mezunların, staj ve iş imkanı arayanların, kalifiye çalışan ihtiyacı olan kamu kurum, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığını dile getiren Şevli, "2 gün sürecek fuarımızda 58 etkinlik yapılacak. 45 sponsor ile 133 özel sektör, 61 kamu kurumu olmak üzere toplamda 200'ü aşkın katılımcı firma, Türkiye'nin önde gelen kurumları stant açtı. Katılımcılar, iş ve staj olanakları, kariyer imkanları konularında ilk ağızdan bilgi alabilecekler." şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından fuarın açılışını yapan protokol üyeleri, stantları dolaştı, görevlilerden bilgiler aldı.

        Programa Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, üniversite rektörleri, vali yardımcıları, kaymakamlar, dekanlar, STK temsilcileri, iş insanları ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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