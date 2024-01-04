Van'da düzenlenen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" 50 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğiyle düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nı (DAKAF'24) yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuar tamamlandı.

Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ile meslek odalarının işbirliğinde gerçekleştirilen fuarda, binlerce üniversite öğrencisi ve mezun, kamu ile özel sektörden çok sayıda işverenle bir araya geldi, bilgilendirme toplantıları ve atölye çalışmalarına katıldı.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuar alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve gençlerin meslek hayatlarına katkı sağlayacak önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Fuara, 200'ü aşkın firmanın katıldığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Van'da bugüne kadar yapılmış en büyük ve en kapsamlı organizasyonu düzenledik. Örnek olacak bir organizasyona imza attık. Yoğun bir katılım oldu. QR kod ile alana giren katılımcı sayısı 20 bin. Fuar alanına kodla giriş yapan öğrencilerle birlikte katılımcı sayısı yaklaşık 50 bin oldu. Tüm bakanlıklarımız, ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Uzay Ajansı, Türk Hava Yolları gibi önemli kurumlarımız alanda stant açtı. 60 etkinlik düzenlendi. AA foto muhabirleri Ali İhsan Öztürk ve Özkan Bilgin ile fotoğraf sanatçısı Murat Cacim, gençlere fotoğrafçılıkla ilgili bilgi verdi. Etkinliğimizi güzel ve verimli şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimize böyle bir imkanı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ile destek veren herkese teşekkür ederim."

Fuar, üniversite personeli ile organizasyonda görev yapanlara, teşekkür belgesinin verilmesiyle sona erdi.