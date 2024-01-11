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        Van'da polis ve jandarma ekiplerince 677 düzensiz göçmen yakalandı

        Van'da 1-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 677 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 18:36 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:36
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        Van'da polis ve jandarma ekiplerince 677 düzensiz göçmen yakalandı
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        Van'da 1-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 677 düzensiz göçmen yakalandı, 11 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasa dışı göçle mücadele kapsamında sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır gerisinde Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı yapanlarla düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyeler ve kontrol noktalarındaki denetimlerde, 1-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 677 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

        Düzensiz göçmenler de Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Operasyonlarda 9 araca el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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