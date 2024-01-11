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        Van'da yerel kitap fuarı başladı

        Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şair Derneği tarafından "1. Van Yerel Kitap Fuarı " başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 18:19 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:19
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        Van'da yerel kitap fuarı başladı
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        Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şair Derneği tarafından "1. Van Yerel Kitap Fuarı " başladı.

        İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan fuarda konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Van Temsilcisi ve Van Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Zeki Taştan, fuarda 65 yerel yazarın yer aldığını söyledi.

        Van'da kültürel atmosferin canlı olduğunu belirten Taştan, şöyle konuştu:

        "Kentte, kitap fuarı yapma ihtiyacı doğmuştu. 100'e yakın akademisyen, şair ve yazar, fuarın oluşumu için katkı sundu. Kentte yaşayan ve bilen yazar grubu ile karşınızdayız. İlk kez düzenlediğimiz fuarın, geleneksel bir hale dönüşmesini umut ediyorum. Kentin tüm okullarına kitap hediye eden Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kültürel ve sanat alanında çok ciddi bir sinerji yarattı."

        13 yaşındaki Zeynep Berra Bayezit ise küçük yaşta kitap yazmanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Öğretmenimin ödev vermesi üzerine kitap yazmaya başladım. Babam ile "Memleketim" isimli ilk kitabımı yazdım. Arkadaşlarım da kitap yazarak hayallerini gerçekleştirebilirler." diye konuştu.

        Fuara, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, yazarlar ve kitapseverler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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