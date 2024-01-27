Van'daki Selçuklu Mezarlığı karla kaplandı

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmasının yapıldığı mezarlık, karla kaplandı.

Halime Hatun Kümbeti'nin de bulunduğu yaklaşık 50 dönümlük alanda, işleme ve yazılarıyla öne çıkan mezar taşları kar örtüsüyle bütünleşti.

Mezar taşları, Halime Hatun Kümbeti ile Artos Dağı'nın karla kaplı manzarası dronla görüntülendi.

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