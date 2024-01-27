Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'daki Selçuklu Mezarlığı karla kaplandı

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:15 Güncelleme: 27.01.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki Selçuklu Mezarlığı karla kaplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da etkili olan kar yağışı sonrası Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı beyaza büründü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmasının yapıldığı mezarlık, karla kaplandı.

        Halime Hatun Kümbeti'nin de bulunduğu yaklaşık 50 dönümlük alanda, işleme ve yazılarıyla öne çıkan mezar taşları kar örtüsüyle bütünleşti.

        Mezar taşları, Halime Hatun Kümbeti ile Artos Dağı'nın karla kaplı manzarası dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        Minibüsle hastaneye gidiyordu... Müsait yerde doğacak var!
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Otobüs kazaları arttı! Nasıl önlenir?
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Türkiye'ye F-16 satışına onay
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Biden yönetimi ve Teksas arasındaki gerilim büyüyor
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Görevleri arama-kurtarma!
        Görevleri arama-kurtarma!
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        CHP PM'de 209 belediye başkan adayı belirlendi
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        28 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! İşte o illerimiz... 6 bölgede kar ve sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Messi çılgınlığı!
        Messi çılgınlığı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Abdülkadir Ömür'de işlem tamam!
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!

        Benzer Haberler

        Kardan Anıtkabir yapıp, önünde İstiklal Marşı'nı okudular
        Kardan Anıtkabir yapıp, önünde İstiklal Marşı'nı okudular
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1444 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1444 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
        Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Van'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı
        Muradiye Şelalesi'nin çevresi beyaz örtüyle kaplandı
        Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor
        Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor
        Tekstil yatırımları Doğu'da gençler için istihdam alanı oldu
        Tekstil yatırımları Doğu'da gençler için istihdam alanı oldu