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        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki 95 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:46 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:59
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        Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki 95 yaşındaki hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Deliçay Mahallesi Tırmıklı mezrasında rahatsızlanan kalp ve tansiyon hastası Gülizar Çağlar'ı hastaneye götüremeyen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmayla mahallenin yolunu açarak sağlık personelinin hastaya ulaşmasını sağladı.

        Evde ilk müdahalesi yapılan Çağlar, ambulansa alınarak Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine götürüldü.

        Çağlar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Torun Ünal Çağlar, babaannesinin hastaneye ulaşmasını sağlayan ekiplere teşekkür etti.

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