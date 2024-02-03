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        Van'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı

        Van'da kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:34
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        Van'da ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı
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        Van'da kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 10 günlük bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

        Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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