Van'daki çığda hayat kurtaran kahramanlar, kendileri gibi ekipler yetiştiriyor

MESUT VAROL - Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen, 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde birçok kişiyi kar altından çıkaran Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, olası çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarında yer alacak ekipler yetiştiriyor

Van-Bahçesaray kara yolundaki yaklaşık 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen, 11'i jandarma, 9'u güvenlik korucusu olmak üzere 42 kişinin yaşamını yitirdiği çığda görev alan AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, büyük acıların yaşandığı o günü unutamadı.

Soğuk havanın, yoğun kar ve tipinin çalışmaları imkansız hale getirmesine rağmen canla başla görev yaparak onlarca kişiyi yaralı kurtaran AFAD ekipleri, bu acı tecrübenin tekrar yaşanmaması için hem önlemleri artırdı hem de eğitim faaliyetlerine ağırlık verdi.

Sürekli tatbikatlar yapan, yeni teknolojik ekipmanlarla kapasitelerini geliştiren AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede başlatılması için riskli bölgelerde görev yapan jandarma, güvenlik korucuları, imam ve özel harekat polislerinden oluşturulan ekiplere yönelik eğitimler düzenledi.

Eğitime katılanlara "çığ riski, çığla mücadele, arama kurtarmada dikkat edilecek konular, ilk müdahale, çığ bölgesinin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı" konularında bilgiler veren AFAD İl Müdürlüğü, bu çalışmayla yaşanabilecek olayları can kaybı olmadan atlatmayı hedefliyor.

- "Çok acı bir tecrübe oldu"

AFAD arama kurtarma teknisyeni Rıdvan Birik, AA muhabirine, daha önce bölgede meydana gelen tüm çığ olaylarında görev aldığını söyledi.

Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığda birçok insanın kurtarılması için zor şartlarda çalışma yürüttüklerini anlatan Birlik, şunları kaydetti:

"Çığ haberini alır almaz olay yerine gittik. Çığın altında kalan vatandaşlarımız vardı. Birçok insanı oradaki yöre halkıyla kar altından çıkardık. Şehitlerimizin cenazelerini çıkardık. Hem bizim için hem de ülke için çok acı bir tecrübe oldu. O olaydan sonra çığ bölgesine nasıl gidilir, çığda arama ve kurtarma, çığ testlerinin yapılması, çığ bölgesinden geçişlerin sağlanması gibi eğitimler aldık. Şimdi de bu eğitimleri hem kurumumuzdakilere hem de güvenlik güçlerimize aktarıyoruz.

Çığda arama kurtarmada ne kadar çok ekip yetiştirirsek o kadar iyi müdahale ederiz. Her ilçemizde 25 kişilik ekibimizi oluşturduk. Bölgemiz engebeli bir araziye sahip ve kışın çok kar yağıyor. Olası bir çığda olay yerine gitmemiz bazen 2 saati alabiliyor. Bu da çığın altında kalan insanlar için uzun bir süre. Biz de çığ altında kalanları acil bir şekilde kurtaracak şekilde eğitimler veriyoruz. İlk müdahaleyi onlar yapacaklar. Sonra beraber insanları kurtaracağız."

AFAD teknisyeni Ahmet İpek de 14 yıldır kurum bünyesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade etti.

Bahçesaray yolundaki çığ felaketinde ekip olarak görev aldıklarını belirten İpek, şunları kaydetti:

"Tipi başlayınca güvenli alana geçtik ve ikinci çığ düştü. İkinci çığda bazı vatandaşlarımızı sağ çıkardık. 2020 bizim için bir milat oldu. Bölgemiz çığ parkurlarının çok olduğu bölge. Özellikle Bahçesaray ve Çatak ilçelerimizde çığ hadiseleri çok oluyor. Biz de tecrübelerimize dayanarak paydaş kurumlara eğitimler veriyoruz. Amacımız öncellikle çığa maruz kalanlara en hızlı şekilde ulaşmak ve çığ noktasındaki insanların güvenliğini sağlamak. İkinci adımda ise kar altında kalanları en hızlı şekilde çıkarmak. Bunun için çığ haritaları oluşturduk."