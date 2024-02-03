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        Van'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 03.02.2024 - 00:44
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        Van'da kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ağrısı şikayeti bulunan 79 yaşındaki erkek hasta, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada ilk müdahaleyi yapan doktorlar, hastanın ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevkine karar verdi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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