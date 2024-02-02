Van'ın Edremit Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Edremit Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, işçilerin maaşlarına ikramiye ve kıdemlilik tazminatı ile yüzde 103 oranında zam yapıldı.

Belediyenin Aile Toplum Merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmail Say, emeğin ve alın terinin ne olduğunu bilen biri olduğunu söyledi.

Sözleşmenin işçilere hayırlı olmasını dileyen Say, şunları kaydetti:

"Amacımız bu ilçeye hep birlikte hizmet etmektir. İlçemizin bilinirliği 20 kat arttı. Bu da sizlerin emeği ile gerçekleşti. Bu vesileyle emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kıdemlilik zammını da bu sözleşmemize koymuş bulunmaktayız. Bu kuruma yıllarını vermiş olan arkadaşlarımıza küçük de olsa emek farkını vereceğiz. Burada da şartları çok zorladık. 52 günlük ikramiyeyi de burada sizlere müjde olarak veriyorum. Onu da eklediğimizde bugün itibarı ile asgari ücretin çok çok üzerinde yüzde 103 oranında zam yapmış olacağız. Ayrıca tüm bunların yanında sendikamız ve çalışma arkadaşlarımızın ciddi çabası doğrultusunda iki bayram ikramiyesi olan 5 bin liranın da sözünü yine buradan sizlere veriyorum."

Belediye İş Sendikası Başkanı Emin Yeşilova ise "Görüşmelerde bütün samimiyetlerini ortaya koyan, Belediye Başkanımız İsmail Say'a çok teşekkür ediyor, bu sözleşmenin hepinize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa belediye yetkilileri ve sendika temsilcileri katıldı.