Çatak'ta YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretini Kaymakamlık karşılayacak

Van'ın Çatak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretini Kaymakamlık karşılayacak.

Kaymakam Sercan Sakarya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede ikamet edip YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretini karşılaşacaklarını duyurdu.

Sınava girecek olan öğrencilere başarı dileyen Sakarya, "3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında ilçemizde ikamet eden ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin YKS giriş ücretleri Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödenecektir. İlçede ikamet eden, YKS sınavına girecek adaylar 1-26 Şubat tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmaları gerekiyor." dedi.