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        Çatak'ta YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretini Kaymakamlık karşılayacak

        Van'ın Çatak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretini Kaymakamlık karşılayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 12:08
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        Çatak'ta YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretini Kaymakamlık karşılayacak
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        Van'ın Çatak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin sınav ücretini Kaymakamlık karşılayacak.

        Kaymakam Sercan Sakarya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçede ikamet edip YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretini karşılaşacaklarını duyurdu.

        Sınava girecek olan öğrencilere başarı dileyen Sakarya, "3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında ilçemizde ikamet eden ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizin YKS giriş ücretleri Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ödenecektir. İlçede ikamet eden, YKS sınavına girecek adaylar 1-26 Şubat tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapmaları gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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