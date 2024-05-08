Bahçesaray'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde "Hedef 4A Projesi" kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde "Hedef 4A Projesi" kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen yarışmaya 3 liseden 9 öğrenci katıldı.
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve ödül verildi.
Programa ilçe Milli Eğitim Müdürü Mithat İzsiz, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
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