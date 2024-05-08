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        Bahçesaray'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde "Hedef 4A Projesi" kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 18:51 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:51
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        Bahçesaray'da liseler arası bilgi yarışması düzenlendi
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde "Hedef 4A Projesi" kapsamında liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Bahçesaray Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirilen yarışmaya 3 liseden 9 öğrenci katıldı.

        Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve ödül verildi.

        Programa ilçe Milli Eğitim Müdürü Mithat İzsiz, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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