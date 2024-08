İçişleri Bakanı Yerlikaya, Van'da "Türkiye'nin Huzuru" toplantısında konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü terörü başta olmak üzere terör örgütlerinin tamamıyla ilgili, ülke içinde İçişleri, ülkemizin dışında Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde büyük bir kararlılık, azimle ve müthiş bir aşkla, şevkle çalışıyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, temaslarda bulunmak üzere geldiği Van'da, bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısına katıldı.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, Van'da tüm kurum ve birimlerin uyum içinde çalışma yürüttüğünü görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Van'da kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Yılbaşından 15 Ağustos'a kadar olan dönemi, geçmiş dönemle kıyasladığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 1 civarında bir azalma ama mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yüzde 11 civarında düşmenin olduğunu görüyoruz. Gittiğimiz her yerde ifade ediyoruz. İçişleri ailesi olarak görevimiz önce suç işlenmesini önlemek, yani suç olay sayısını düşürmek. İkinci görevimiz de bir suç işlenmişse bunu bir an önce aydınlatıp, açıklığa kavuşturup, suçluları adalete teslim etmek." diye konuştu.

Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta aydınlatma oranının Van'da yüzde 98,9 olduğunu belirten Yerlikaya, kentte mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranının da yüzde 77 olduğunu ifade etti.

Van'da otomobil ve motosiklet hırsızlık oranın azaldığını anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Ocaktan bugüne kadar olan dönemi geçen yılla kıyasladığımız zaman geçen yıl Van'da 5 günde bir oto hırsızlığı olurken şu an öyle azalmış ki 23 günde bir oto hırsızlığı olur hale getirmişiz. Yani geçen sene 42, bu yıl sadece 10 oto hırsızlığı gerçekleşmiş. Motosiklet hırsızlığı 18'den 8'e düşmüş. Evden hırsızlık geçen yıl aynı dönemde 186 iken bu yıl 132'ye düşmüş. Dolandırıcılıkla ilgili daha çok çalışmamız lazım. O da biliyorsunuz bu çevrim içi dünya ile ilgili. Sadece Van'da değil, Türkiye'nin her yerinde dolandırıcılıkla ilgili özel bir başlık açmaya kararlıyız. Ruhsatlı silahla ilgili 831 şahıs yakalandı. Bunlarla birlikte 609 silah ele geçirildi. Her biri ile ilgili işlemler devam ediyor. Ruhsatsız silahla ilgili aman vermemekte kararlıyız ve bununla ilgili meclisimiz açıldığı zaman bu cezanın yani ruhsatsız silah bulundurmanın, taşımanın caydırıcılığıyla ilgili yeni bir mevzuat çalışmamız olacağını tekrar hatırlatırız."