Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor
Van'da cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.
Van'da cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.
Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in bulunması için hem gölde hem de kıyıda çalışma yürütülüyor.
Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor.
Su altı görüntüleme cihazı ile gölün derinlikleri kontrol edilirken, kıyı bölgelerinde de arama kurtarma köpekleri kullanılarak Kabaiş'in bulunmasına yönelik çalışma yürütülüyor.
Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kabaiş'in ailesi ve yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
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