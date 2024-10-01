Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor

        Van'da cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

        Cuma günü akşam saatlerinde arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Kabaiş'in bulunması için hem gölde hem de kıyıda çalışma yürütülüyor.

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri kayıp öğrencinin bulunması için çaba gösteriyor.

        Su altı görüntüleme cihazı ile gölün derinlikleri kontrol edilirken, kıyı bölgelerinde de arama kurtarma köpekleri kullanılarak Kabaiş'in bulunmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

        Sağlık ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede Kabaiş'in ailesi ve yakınları umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Süper Lig zararda ilk 5'te
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Sohbete sakın 'kilo mu aldın sen' diye başlamayın
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Tiz kadın sesi erkeği riske itiyor
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik
        Teknogirişim çalışanlarına teşvik

        Benzer Haberler

        Yaptığı tarihi eserlerin minyatürleriyle bahçesini "müzeye" dönüştürdü
        Yaptığı tarihi eserlerin minyatürleriyle bahçesini "müzeye" dönüştürdü
        Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde
        Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde
        Kayıp üniversiteli Rojin'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
        Kayıp üniversiteli Rojin'i arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
        Van'da 200 kişi, Deliçay Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
        Van'da 200 kişi, Deliçay Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
        Van'da kayıp üniversite öğrencini arama çalışmaları devam ediyor
        Van'da kayıp üniversite öğrencini arama çalışmaları devam ediyor
        Kayıp Iraklı çocuk, bulunup ailesine teslim edildi
        Kayıp Iraklı çocuk, bulunup ailesine teslim edildi