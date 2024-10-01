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        Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)

        ÇALIŞMALARBARDAKÇI MAHALLESİ'NDE YOĞUNLAŞTIRILDIPolis ekipleri, Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmalarını, sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:09 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:15
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        Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)
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        ÇALIŞMALARBARDAKÇI MAHALLESİ'NDE YOĞUNLAŞTIRILDI

        Polis ekipleri, Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmalarını, sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma Sahil Güvenlik, polis ve AFAD ekipleri göl üzerinde tekne ve botlarla arama yapıyor. Çevik Kuvvet ekipleri de Bardakçı Mahallesi'ndeki ev, evlerin bahçeleri ve metruk yapılarda Kabaiş'i aramalarını sürdürüyor. Üniversite öğrencisi Rojin'den şu ana kadar haber alınamazken, ailesi ise umutla beklediklerini belirtiyor. Bu arada polis iz köpekleriyle de sahil kenarında arama yapılıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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