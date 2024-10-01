Üniversiteli Rojin'i arama çalışmaları 4'üncü gününde (2)
ÇALIŞMALARBARDAKÇI MAHALLESİ'NDE YOĞUNLAŞTIRILDIPolis ekipleri, Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmalarını, sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.
ÇALIŞMALARBARDAKÇI MAHALLESİ'NDE YOĞUNLAŞTIRILDI
Polis ekipleri, Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmalarını, sahile yakın Bardakçı Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Jandarma Sahil Güvenlik, polis ve AFAD ekipleri göl üzerinde tekne ve botlarla arama yapıyor. Çevik Kuvvet ekipleri de Bardakçı Mahallesi'ndeki ev, evlerin bahçeleri ve metruk yapılarda Kabaiş'i aramalarını sürdürüyor. Üniversite öğrencisi Rojin'den şu ana kadar haber alınamazken, ailesi ise umutla beklediklerini belirtiyor. Bu arada polis iz köpekleriyle de sahil kenarında arama yapılıyor.
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