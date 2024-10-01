Van'da büyükbaş hayvan işletmeleri denetlendi

Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan ve personeli ile birlikte devletten alınan desteklerle hayvancılık yapan işletmeleri ziyaret etti

İpekyolu ilçesinde devlet desteğiyle 200 büyükbaş kapasiteli işletme kuran Süreyya Süer'i eden Görentaş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Destek alan ve yurt dışından getirilen hayvanlarla kurulan işletmeleri takip ettiklerini belirten Görentaş, şöyle konuştu:

"Bu anlamda besili işletmelerden sorumlu süt işletmemize geldik. Burası kadın yetiştiricimizin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle ahırını yaptığı 200 büyükbaş hayvan işletmesidir. Bu işletme ürettikleri ürünleri açtıkları yerde pazarlıyor. Çiftçiden halka direkt satış olan bir noktaya götürüyorlar. Bu anlamda işletmelerin son durumları hakkında incelemelerde bulunuyoruz."