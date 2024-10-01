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        Van'da büyükbaş hayvan işletmeleri denetlendi

        Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan ve personeli ile birlikte devletten alınan desteklerle hayvancılık yapan işletmeleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:50 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:55
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        Van'da büyükbaş hayvan işletmeleri denetlendi
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        Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ercan Karahan ve personeli ile birlikte devletten alınan desteklerle hayvancılık yapan işletmeleri ziyaret etti

        İpekyolu ilçesinde devlet desteğiyle 200 büyükbaş kapasiteli işletme kuran Süreyya Süer'i eden Görentaş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Destek alan ve yurt dışından getirilen hayvanlarla kurulan işletmeleri takip ettiklerini belirten Görentaş, şöyle konuştu:

        "Bu anlamda besili işletmelerden sorumlu süt işletmemize geldik. Burası kadın yetiştiricimizin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı destekle ahırını yaptığı 200 büyükbaş hayvan işletmesidir. Bu işletme ürettikleri ürünleri açtıkları yerde pazarlıyor. Çiftçiden halka direkt satış olan bir noktaya götürüyorlar. Bu anlamda işletmelerin son durumları hakkında incelemelerde bulunuyoruz."

        Van'da küçükbaş hayvancılığın yoğun yapıldığı belirten Görentaş, kentte 3,5 milyon küçükbaş, 140 bin büyükbaş hayvanın bulunduğunu söyledi.

        Görentaş, "Son dönemlerde getirilen 700'e yakın damızlık hayvanla süt işletmeleri kurduk. İlimize büyük bir kazanç sağlayan sütün, işletmelerde değerlendirilerek vatandaşa satışı açısından güzel çalışma. Bu konuda bakanlığımızın destekleri devam ediyor. Kasım ve aralık aylarında başvuru yapılabiliyor. TKDK dönem dönem çağrılara çıkıyor." dedi.

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