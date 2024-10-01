Van'da 56 yıl önce mezun olan lise arkadaşları buluştu

Van'da Erciş Lisesi'nden 1968'de mezun olan lise arkadaşları, yıllar sonra bir araya gelerek hasret giderdi.

Erciş ilçesinde ve farklı illerde yaşayan 30 kişi, ilçedeki öğretmenevinde düzenledikleri programda buluştu.

Birlikte yemek yiyen, halay çekerek eğlenen lise arkadaşları, İzmir'de yaşayan 83 yaşındaki Türkçe öğretmeni Nigar Öztekin'i de cep telefonundan görüntülü arayarak konuştu.

Programa katılan Erciş Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, 56 yıl önce Erciş'in ilk lisesinden mezun olanları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

O dönemin zor şartlarında ilçede ilk lisenin inşa edildiğini anlatan Zorlu, şöyle konuştu: "Erciş'te bugün 27 lise var. Büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Bugünümüz dünümüzden iyi ise inanıyor ve umuyoruz ki yarınlarımız da bugünümüzden daha iyi olacaktır. Çünkü okumanın yarınlarımızı aydınlattığına inanıyoruz. Bugün ilçemizdeki eğitim kurumlarının sayısı ülkemizin bu konuda geldiği noktanın bir göstergesidir." Erciş Lisesi'nin ilk mezunlarından 72 yaşındaki Cahit Boyoğlu, 1968'de Erciş Lisesi'nden mezun olduklarını belirtti.

Şu anda Bursa'da yaşadığını belirten Boyoğlu, "Eşime arkadaşlarımı bulmak istediğimi söyledim. Yaptığımız araştırmalar sonucu 30'a yakın arkadaşımı buldum. Düzenlediğimiz bu programda bir araya geldik. Gençlik çağımızın görüntüleri olmadığı için burada yeniden tanıştık. Birbirimize sarıldık, hasret giderdik." diye konuştu. Osman Kaya, Erciş Lisesi'nin ilk mezunlarından olduğunu bildirerek, şunları söyledi: "Burada sadece ortaokul vardı. Mezun olan arkadaşlarımız imkanları olmadığı için Van ve Diyarbakır'a gidip okuyamıyordu. Bu okulun açılması bizim için büyük bir şans oldu. Erciş Lisesi'nden mezun olduktan sonra Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesine gittim. Mezun olduğum liseye edebiyat öğretmeni olarak atandım. Buradaki çocuklara faydamız olduysa ne mutlu bize."