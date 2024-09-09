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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Van'da kütüphane açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Ülkemiz, 11 ili etkileyen bir deprem yaşadı. O depremin yaralarını sarmak için sıkı bir çalışma içindeyiz. Bu süreç içinde çok paralar harcanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu bütçe kısıntıları içinde tek istisnası kütüphaneler ve okullar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 16:42 Güncelleme: 09.09.2024 - 17:08
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Van'da kütüphane açılışında konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Ülkemiz, 11 ili etkileyen bir deprem yaşadı. O depremin yaralarını sarmak için sıkı bir çalışma içindeyiz. Bu süreç içinde çok paralar harcanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu bütçe kısıntıları içinde tek istisnası kütüphaneler ve okullar." dedi.

        Programlara katılmak üzere Van'a gelen Yazgı, İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen açılış töreninde, kütüphanelerde kitap ödünç verme noktasına Van'ın Türkiye'de ilk 10 il arasında yer aldığını söyledi.

        Van'ın, gölü, kültür varlıklarının çokluğu, yöre insanın güzel adetleriyle ve gastronomisiyle çok önemli bir kent olduğunu belirten Yazgı, kenti hak ettiği hizmetlerle buluşturmak, güzelliklerini tanıtmak için ekip olarak çalıştıklarını vurguladı.

        2024-2025 eğitim öğretim yılının bugün başladığını anımsatan Yazgı, yeni dönemin mutlu ve güzel anılarla geçmesi dileğinde bulundu.

        Kütüphanelerin çok değerli olduğunu aktaran Yazgı, "Kütüphaneler bizim için çok önemli, sizin için de önemli olmasını istiyoruz. Çünkü kültürünüzü, dünyadaki gelişmeleri, edebiyatı, sanatı, sevgiyi, barışı kütüphanelerdeki kitaplarla bulabilirsiniz. Bu kitaplar sizin hayal dünyanızı farklı yerlere taşıyacak, lütfen okuyun. O kitaplara dokunun." ifadelerini kullandı.

        Depremin yaralarını sarmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

        "Ülkemiz, 11 ili etkileyen bir deprem yaşadı. O depremin yaralarını sarmak için sıkı bir çalışma içindeyiz. Bu süreç içinde çok paralar harcanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu bütçe kısıntıları içinde tek istisnası kütüphaneler ve okullar. Çünkü sizler bizim için çok değerlisiniz. Sizin huzurlu ve güvenli şekilde kendinizi geliştirmeniz, bu bayrağa, bu vatana hayırlı evlatlar olabilmeniz bizim için çok önemli. Kütüphanecilik anlamında dünyada örnek bir ülke haline geldik. Burada Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürümüz ve ekibini de takdir etmeden geçemeyeceğim. Şu anda 1296 kütüphanemiz var. Dünyanın hiçbir yerinde var olmayan yeni kütüphane çeşitleri oluşturdular. Havaalanı kütüphanesinden, hastane kütüphanesine, gar kütüphanesinden bebek kütüphanesine."

        Öğrencilere kitap okumaları ve geleceğe dair hayal kurmaları tavsiyesinde bulunan Yazgı, "Bilgi güçtür. Bilin, öğrenin ve çevrenizdekilere bu doğru bilgileri aktarın. Bir enstrüman çalmaya çalışın. Mutlu insana kimse zarar veremez. Bol bol takım sporu yapın." dedi.

        - "Van'da çok güzel işler yapıyoruz"

        Van Valisi Ozan Balcı ise Van'da kültürden turizme, ulaşımdan iletişime, kırsal altyapıdan tarıma kadar yaşamın her alanına dokunduklarını belirtti.

        Bugün Kültür Turizm Bakanlığının yatırımlarıyla kütüphane açılışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Balcı, "Esasında burası bir kütüphane değil, bir kültür merkezi. Burada ana sınıfları, gençlik merkezleri, müzik odaları, resim odaları, drama okulları ve etüt merkezleri var. Kütüphanenin ötesinde bir şey oldu. Van'da çok güzel işler yapıyoruz. Van'ımızı geleceğe hazırlamak için aşkla, şevkle çalışıyoruz. Öncelikle bu eserin gerçekleştirilmesinde katkısı olan Kültür ve Turizm Bakanımıza, bakanlık çalışanlarına, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Kente kazandırılan kütüphaneler hakkında bilgiler veren Balcı, şöyle devam etti:

        "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilimizde çok yatırımları var. Büyük bir çocuk ve bebek kütüphanesi yapılıyor. 1 yıl içinde bitireceğimizi düşünüyorum. Onun yanında yine büyük bir kültür merkezi yapıyoruz. Sadece ikisinin yatırım değeri 1 milyar lira. Belki Türkiye'de bir ilk olan çocuk ve bebek kütüphanelerini bütün ilçelerde Bakanlığımızın desteğiyle yaptık."

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise kentte değerli yatırımların yapıldığını söyledi.

        Yatırımların artması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren Kayatürk, "Sayın Valimiz bu yatırımları sıkı bir şekilde takip ederek, yatırımların artması için elinden geleni yapıyor. Biz de milletvekili arkadaşımız ve teşkilatlarımızla, AK Parti olarak canla başla destekliyoruz." dedi.

        Törene, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Kültür Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, vali yardımcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Törenin ardından İl Halk Kütüphanesi, İpekyolu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile Tuşba İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret eden Yazgı, daha sonra Kültür Merkezi ve Halk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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