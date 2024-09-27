Van'da jandarma ekiplerinden Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile trafik denetimi

Van'da trafik jandarma ekiplerinin, yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile yaptığı denetimde 12 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "Trafik Güvenliği Eylem Planı" doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin, Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında gece denetimi yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde yerli ve milli imkanlar dahilinde üretilen gece gündüz, yağmurlu ve karlı havalarda kullanılabilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile hız kurallarına uymayan araçlar tespit edilmiştir. Ayrıca emniyet kemeri, alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapılmıştır. Denetimlerde 1568 araç kontrol edilerek 84 araca 228 bin 176 lira cezai işlem uygulanmış, 12 araç trafikten men edilmiştir."