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        Van'da jandarma ekiplerinden Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile trafik denetimi

        Van'da trafik jandarma ekiplerinin, yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile yaptığı denetimde 12 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 27.09.2024 - 15:12
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        Van'da jandarma ekiplerinden Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile trafik denetimi
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        Van'da trafik jandarma ekiplerinin, yerli Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) ile yaptığı denetimde 12 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "Trafik Güvenliği Eylem Planı" doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Ekiplerin, Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında gece denetimi yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Denetimlerde yerli ve milli imkanlar dahilinde üretilen gece gündüz, yağmurlu ve karlı havalarda kullanılabilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile hız kurallarına uymayan araçlar tespit edilmiştir. Ayrıca emniyet kemeri, alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapılmıştır. Denetimlerde 1568 araç kontrol edilerek 84 araca 228 bin 176 lira cezai işlem uygulanmış, 12 araç trafikten men edilmiştir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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