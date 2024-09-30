Van'da kayıp üniversite öğrencini arama çalışmaları devam ediyor
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor.
Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten cuma gününden beri haber alınamadı.
Kabaiş'in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, koordineli ve yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.
Öte yandan kayıp ihbarında bulunulan lise öğrencisi 14 yaşındaki Sumaye Saed Muhammed Azız, polis ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.
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