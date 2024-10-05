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        Van'da 7 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması başlatıldı

        Van'ın Muradiye ilçesinde 28 Eylül Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş'ı arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:37
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        Van'da 7 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması başlatıldı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde 28 Eylül Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş'ı arama çalışması başlatıldı.

        İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ertaş'ı evde bulamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        Bölgeye sevk edilen jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve kaymakamlık ekipleri, 7 gündür kayıp olduğu belirlenen Ertaş'ı bulmak amacıyla dağlık alanda arama çalışması başlattı.

        Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarına mahalleliler de destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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