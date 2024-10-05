11 yaşındaki Muhammed, Dünya Muay Thai Şampiyonası'na hazırlanıyor

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Muhammed Bekir Uyumaz, Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda başarılı olmak için antrenman yapıyor.

İlçede ailesinin desteğiyle spora başlayan 6. sınıf öğrencisi Uyumaz, muay thai müsabakalarında iki kez Türkiye ikinciliği elde etti.

Tayland'da düzenlenecek Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edece olan Uyumaz, spor salonunda antrenörü nezaretinde antrenman yapıyor.

Yüksek rakımda koşu yaparak da güç depolayan Uyumaz, gazetecilere, başarılarına yenisini katmak için sürekli çalıştığını söyledi.