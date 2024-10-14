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        Van'da "kasten öldürme" suçundan 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı

        Van'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:13
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        Van'da "kasten öldürme" suçundan 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı
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        Van'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan V.B, 2 Ekim'de Erciş'te düzenlenen operasyonda yakalandı.

        V.B, işlemlerin ardından Erciş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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