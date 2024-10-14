Van'da "kasten öldürme" suçundan 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı
Van'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı.
Van'da, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan V.B, 2 Ekim'de Erciş'te düzenlenen operasyonda yakalandı.
V.B, işlemlerin ardından Erciş Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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