Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Ayrıca, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 20 yıl 7 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. ise 6 Ekim'de İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A, 4 Ekim'de Başkale ilçesine bağlı Yolmaçayır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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