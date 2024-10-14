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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

        Van'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:55
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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
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        Van'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A, 4 Ekim'de Başkale ilçesine bağlı Yolmaçayır Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Ayrıca, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 20 yıl 7 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ş. ise 6 Ekim'de İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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