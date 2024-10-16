Van'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Ekim'de yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 10 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 17 kilo 756 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram esrar, 5 gram toz esrar, 2 gram eroin ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.