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        Van'da iki grup arasında taşlı sopalı kavgaya polis ekipleri müdahale etti

        Van'da iki grup arasında taşlı, sopalı kavga çıktı, taraflar polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:13 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:21
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        Van'da iki grup arasında taşlı sopalı kavgaya polis ekipleri müdahale etti
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        Van'da iki grup arasında taşlı, sopalı kavga çıktı, taraflar polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.

        Beşyol Meydanı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale etti.

        Bir süre devam eden kavga nedeniyle bazı iş yeri sahipleri dükkanlarının kepenklerini indirdi.

        Kavga eden gruptakileri dağıtan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İki grubun kavgası ve polis ekiplerinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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