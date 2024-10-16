Van'da iki grup arasında taşlı sopalı kavgaya polis ekipleri müdahale etti

Bir süre devam eden kavga nedeniyle bazı iş yeri sahipleri dükkanlarının kepenklerini indirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale etti.

Beşyol Meydanı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

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