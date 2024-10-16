Van'da iki grup arasında taşlı sopalı kavgaya polis ekipleri müdahale etti
Van'da iki grup arasında taşlı, sopalı kavga çıktı, taraflar polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.
Van'da iki grup arasında taşlı, sopalı kavga çıktı, taraflar polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.
Beşyol Meydanı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale etti.
Bir süre devam eden kavga nedeniyle bazı iş yeri sahipleri dükkanlarının kepenklerini indirdi.
Kavga eden gruptakileri dağıtan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İki grubun kavgası ve polis ekiplerinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.
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