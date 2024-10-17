Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi

Kahraman, yeni bir görünüme kavuşturulan misafirhanenin şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet vereceğini belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.