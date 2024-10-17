Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi

        Van Güvenlik Korucuları Federasyonu bünyesinde hizmet veren Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 14:45 Güncelleme: 17.10.2024 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van Güvenlik Korucuları Federasyonu bünyesinde hizmet veren Van Şehit Gazi Aileleri Misafirhanesi yenilendi.

        Toplamda 15 odalı ve 50 kişi kapasiteli hizmet veren misafirhane, kısa süre önce tadilata alındı.

        250 kişilik konferans salonu bulunan misafirhanenin, odalarındaki mobilyalar ve yer döşemeleri yenilendi.

        Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, misafirhanenin tadilat işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

        Kahraman, yeni bir görünüme kavuşturulan misafirhanenin şehit ve gazi aileleri başta olmak üzere kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarına hizmet vereceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bütçe ayık kaldı
        Bütçe ayık kaldı
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Temizlik yapıyordu! Baza üzerine devrildi!
        Vekilcell!
        Vekilcell!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Kerem'in Filistin mesajı manşetlerde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        O anlar kamerada! Polise kâbusu yaşattı!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti

        Benzer Haberler

        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Van'da evlat eylemine katılan anne: Çocuklarımızın kalemini kırıp yerine si...
        Van'da evlat eylemine katılan anne: Çocuklarımızın kalemini kırıp yerine si...
        Özel gereksinimli öğrencilerin okulunda anneleri de meslek öğreniyor
        Özel gereksinimli öğrencilerin okulunda anneleri de meslek öğreniyor
        Van'daki dört su kuyusu ve Erçek Gölü'nde yüksek oranda bor tespit edildi
        Van'daki dört su kuyusu ve Erçek Gölü'nde yüksek oranda bor tespit edildi
        Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Van'da bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Van'da sağanak etkili oldu
        Van'da sağanak etkili oldu